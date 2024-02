Juventus, le ultime di formazione: da Alcaraz alla difesa

La posizione di Alcaraz

Le scelte in difesa

Si parla del futuro di Massimiliano Allegri, delle sue parole che fanno discutere ma per lae la squadra è fondamentale pensare solo al campo. La gara con il Frosinone, in programma alle 12:30, è diventata una delle partite più delicate della stagione visto il momento che stanno vivendo i bianconeri, reduci da soli due punti nelle ultime quattro partite. Con quali uomini Allegri proverà ad uscire dalla crisi?Le prove in settimana riguardo il possibile cambio di modulo non saranno replicate in partita; Allegri punterà ancora sul 3-5-2, almeno inizialmente. Ma sono comunque attese novità di formazione . In particolare a centrocampo, dovesi candida per giocare dall'inizio. Un innesto che può "rivoluzionare" la squadra e condizionare la posizione di almeno altri due giocatori. Allegri ha parlato in conferenza stampa del centrocampista argentino, dando indicazioni sul ruolo in cui lo vede meglio. Alcaraz è atteso in campo da mezzala destra, accanto aMckennie fuori quindi? No, non per forza. Lo statunitense infatti può spostarsi sulla fascia destra, occupata nelle ultime partite da Cambiaso. E proprio quest'ultimo quindi tornerebbe sulla corsia opposta. In questo "giro" di posizioni, sarebbea rimanere fuori.Ci sono poi i cambi obbligati come quello di Danilo, che è fuori per infortunio. Al posto del brasiliano nuova chance perche a Verona aveva sostituito Bremer in mezzo alla difesa mentre con il Frosinone giocherà sul centro sinistra. Alex Sandro infatti non è nelle migliori condizioni dopo i problemi fisici avuti in settimana. In attacco invece, insieme a Dusan Vlahovic, Chiesa ha vinto il ballottaggio con Yildiz.