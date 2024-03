Juventus Women-Fiorentina, le pagelle

La Juventus Women è fuori dalla Coppa Italia per mano della Fiorentina . A Biella dilagano e trionfano le viola di De La Fuente per 3-1. Queste le nostre pagelle.A volte forse manca un po' di coraggio, in particolare sul gol di Janogy.Richiama spesso all'ordine Calligaris ma sbaglia anche lei.- Il vantaggio nasce da un suo fallo. Confusa e si prende decisamente qualche rischio di troppo, sbagliando.Non è la sua migliore gara certamente, la difesa fa acqua da tutte le parti.Viene in mente la canzone di Madame riadattata: "Dove sei finita Lisa? Come mai non ci sei più? Se vuoi ti dico che mi manchi", sul gol di Janogy che chiude i conti si addormenta.Il jet lag si sente certamente, qualche scelta discutibile in campo ma almeno ci prova.ammonita per simulazione, dai replay sembra il contatto con Erzen ci sia. Poi poco poco altro.Sembra una controfigura, potete restituire la Caruso del Mondiale in Nuova Zelanda? Palloni persi, qualche conclusione fuori misura e le scintille con Boquete sono lo specchio della sua gara.La Sofia dell'andata aveva un altro piglio, viene però sempre raddoppiata, brava in sacrificio su Catena. Dalun paio di lampi, poco.Ci prova sempre, incarna il motto della Juventus: fino alla fine. Un pizzico di sfortuna e qualche occasione in cui poteva fare meglio. Si infrange sul muro Schroffenegger.Ci prova, sempre, alla fine ci riesce con l'assist a Bragonzi. Esce tra la rabbia. Dal 60'5, in campo sì, in partita decisamente meno.Nei primi 15 minuti di gara non tocca nemmeno un pallone, è in difficoltà evidente. Dal 60'5,5 qualche guizzo.Stecca la prima, decisamente. Qualche scelta che fa discutere (vedi Bragonzi titolare). Ci si aspettava un'altra grinta e un altro atteggiamento.