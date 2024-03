Juventus, come cambia il futuro di Allegri con il Mondiale per Club

Futuro Allegri, tre possibilità

La Juventus ha tanti giocatori in scadenza di contratto nel 2025 e di conseguenza tanti rinnovi in ballo che cambieranno il futuro della squadra ma non va dimenticato che anche il contratto diE il tecnico avrà di sicuro festeggiato la qualificazione al Mondiale per Club che garantirà maggiori introiti. Il torneo però si disputerà quando il suo attuale legame con la Juve si sarà praticamente già esaurito (15 giugno-13 luglio le date della competizione). Il suo futuro può diventare un caso...mondiale.La FIFA al momento non si è ancora espressa sulla questione ma è probabile (per non dire scontato) che si arrivi a una deroga che permetterà a chiunque sia in questa situazione, giocatori e allenatori (su 32 squadre partecipanti non saranno certamente in pochi) di poter partecipare alla kermesse.Non è da escludere come riporta la Gazzetta dello Sport che la faccenda abbia un peso nella decisione finale, in un senso o nell'altro.La Juventus intende aspettare la matematica qualificazione in Champions prima di sedersi al tavolo e decidere il futuro dell'allenatore. Le strade percorribili sono trerispetto a quello attuale o. L'ultima possibilità a questo punto sembra più remota causa Mondiale per club, perché potrebbe creare una situazione quanto meno di imbarazzo nel passaggio di consegne, anche se tra allenatore e club si potrebbe comunque trovare un accordo per interrompere prima o dopo il rapporto.