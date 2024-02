Juventus-Di Gregorio, primi contatti: la situazione

Juventus, ipotesi scambio con il Monza

Micheleè reduce da un altro clean sheet con il Monza, il quarto nelle ultime cinque gare, confermando di essere uno dei portieri migliori del campionato per rendimento. Un profilo che piace molto alla Juventus dopo averlo studiato in questi mesi. Le relazioni sulla scrivania dei dirigenti sono positive, se i bianconeri dovessero cambiare qualcosa tra i pali potrebbero fare un tentativo per il portiere del Monza: è il profilo che piace di più insieme a Carnesecchi dell'Atalanta, giocatore da tempo nella lista bianconera.Laha fatto un primo sondaggio per prendere informazioni. Il Monza ha già fissato un prezzo per Di Gregorio, una cifra che i bianconeri potrebbero provare ad abbassare inserendo qualche contropartita. Il club brianzolo a gennaio, come riferisce calciomercato.com, aveva chiesto Iling-junior e Kean, due discorsi che possono riaprirsi in estate; tra i giocatori che potrebbero essere inseriti ci sono anche Nicolussi Caviglia e Miretti (in prestito). GALLIANI HA PARLATO DEL FUTURO DI DI GREGORIO. Alla Continassa però prima dovranno capire come gestire l'attuale reparto dei portieri.ha un contratto fino al 2025 e al momento non si è parlato di rinnovo. Non ci sono segnali di addio ma in caso di offerte all'altezza, si valuterebbero con attenzione. In questo scenario, Di Gregorio prenderebbe il posto del polacco ma c'è anche la possibilità che per un anno faccia da "vice". Non è escluso che i due club possano provare a mettere in piedi uno scambio con Mattia Perin; il Monza così troverebbe subito il sostituto.