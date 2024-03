Juventus, mercato e futuro allenatore: le indicazioni



Il retroscena su Allegri e l'ultimo meeting

Il centrocampo è il reparto senza alcun dubbio che l a Juventus vorrà rinforzare maggiormente in estate . E questo tema viene affrontato su Tuttosport da Sandro Sabatini: "Koopmeiners non è uguale a Ferguson che non assomiglia a Fabian Ruiz che non c’entra con Samardzic. Sono le quattro opzioni del sondaggioCi sono le variabili: età, costo, ingaggio, più varie ed eventuali contropartite. Ma il primo identikit devIle essere tecnico-tattico. Altrimenti si genera solo confusione."Koopmeiners, si legge, è un centrocampista adattabile in varie posizioni. Arriva anche a proporsi da trequartista. È intelligente, ha forza fisica ed energia mentale. Lewis Ferguson fa anche lui la mezzala, con buone capacità di inserimento che non vanno a scapito della fase difensiva. Quantità, qualità e imprevedibilità. Fabian Ruiz è più bravo tecnicamente, ma anche più leggerino. Lazar Samardzic è il talento più giovane e puro, con screpolature riconducibili al carattere. Gioca dalla metà campo in su.Ma soprattutto come l'acquisto del nuovo colpo a centrocampo si intreccia con l'allenatore che guiderà la Juventus la prossima stagione?scrive il giornalista. L’arrivo dell’uno o dell’altro sarebbe indicativo anche sul fronte panchina. Risulta che nei recenti meeting con l’attuale allenatore, Koopmeiners sarebbe stato accolto con grande convinzione. Però è evidente che il rendimento dei giocatori sia orientato da compiti e autostima iniettati dalla guida tecnica. Toccherà a Giuntoli adesso.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.