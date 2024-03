Juventus, chi è Sikan: il nuovo obiettivo

La carriera

La segreteria della Continassa ha predisposto una serie di biglietti per far viaggiare i propri 007 e permettere loro di vedere dal vivo alcune partite in questa pausa per le nazionali. Altri match invece saranno visionati in remoto via streaming o in televisione. Tra le gare che sicuramente non passeranno inosservate allo scouting della Juventus, scrive Tuttosport, c’è laNel mirino del club torinese non c’è soltantoche peraltro è stato blindato dallo Shakhtar con una clausola rescissoria da 100 milioni., 23 anni il prossimo 16 aprile, giocatore rapido in grado di svolgere il ruolo di prima e seconda punta. Anche lui gioca nello Shakhtar ma rispetto al suo compagno di squadra ha una valutazione nettamente più bassa, intorno ai 6 milioni di euro.Sikan è alto quasi un metro e novanta, grazie a un fisico potente sa farsi rispettare in area rigore dove risulta pericoloso anche nel gioco aereo per via della stazza, scrive il quotidianoper cui risulta un bel problema da risolvere per i difensori che lo devono prendere in cura.Il classe 2001 si è messo in mostra soprattutto in Champions League, dove ha segnato quattro gol nella fase a gironi. Questi sono i suoi numeri in stagione.e fino ad ora ha disputato sette partite realizzando un gol. Per quanto riguarda la carriera nei club, l'attaccante è cresciuto nel settore giovanile dello Shakthar, dove è tutt'ora. Nel 2021 si è trasferito in prestito per sei mesi all'Hansa Rostock, club del secondo campionato tedesco, tornando poi in estate in Ucraina.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.