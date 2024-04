Juventus, caso stipendi: l'impatto sul bilancio

Dopo 101 gol in 134 gare e uno strascico giudiziario lscrive la Gazzetta dello Sport. Il portoghese ha vinto l'arbitrato con il club nonostante la disponibilità del giocatore a conciliare: riavrà gli stipendi "sospesi" per il Covid come risarcimento danni pur essendo stato riconosciuto un concorso di colpa tra le parti. Il club dovrà pagare 9.774.166,66 euro , oltre gli interessi legali, invece dei 19,5 milioni chiesti dal giocatore. Una decisione che, riferisce il quotidiano,Negli esercizi precedenti infatti, la società non aveva accantonato la quota di rischio perché riteneva di aver agito correttamente. La decisione dell'arbitrato inoltre potrebbe influire anche sul processo penale.Nella relazione semestrale, in merito alla vicenda, la Juventus scriveva: "All'esito degli approfondimenti compiuti, anche con il supporto dei propri consulenti, la Società ritiene infondate le pretese fatte valere dall'Ex Tesserato e, pertanto,