Crisi Juventus, l'analisi

Dura analisi della Gazzetta dello Sport sulla prestazione della Juventus e in generale il momento. "Brocchi all'improvviso no, ha ragione Allegri. MaLeague. Tutti insieme appassionatamente. Non è "corto muso" al contrario. Non è un destino cinico e baro. Se giochi per difenderti, se gli attacchi sono sempre individuali, sA preoccupare però è soprattutt o l'atteggiamento della squadra : sempre lì ad aspettare, bassi, timidi, frullati da una confusione tattica oltre che tecnica. Fa più male psicologicamente perdere così, ma la martellata di testa di Marusic è meritatissima, si legge. La situazione per la Champions si fa complicata: il Bologna domani ha la Salernitana, la Roma il Lecce, l'Atalanta è tornata a correre e ha una partita da recuperare.Infine, conclude il quotidiano, se la Juve si ripresenta così in Coppa Italia tra due giorni, la figuraccia è assicurata.