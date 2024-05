Juventus, quando sarà esonerato Allegri?

scrive La Stampa, che non ha dubbi su ciò che succederà nelle prossime ore. Le escandescenze cui si è lasciato andare sono ritenute inaccettabili, contrarie allo stile Juve e dannose per l’immagine del club e per questo verranno presi provvedimenti già nell'immediato. La situazione è precipitata e già con Bologna e Monza non sarà in panchina.Come già raccontato (la ricostruzione della giornata di ieri) il club dopo i fatti dell'Olimpico ha da subito messo sul tavolo l'ipotesi dell'addio immediato senza aspettare la fine della stagione.Da parte della Juventus, sono arrivate le scuse al direttore di Tuttosport, Guido Vaciago ma nessun intervento a livello pubblico. In ogni caso, ll’irritazione e il fastidio per il comportamento dell’allenatore sono profondi, lo strappo irrimediabile. Allegri, si legge,, poi nel pomeriggio l'esonero.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.