Juventus, Allegri deluso dal club: le novità sul futuro

Juve, quanto costa "esonerare" Allegri

sta vivendo una situazione difficile. Il tecnico è di nuovo alle prese con le difficoltà tecniche che si legano a doppio filo con quelle societarie. Una situazione che, scrive Tuttosport, alimenta il senso di abbandono dell'uomo solo al comando. Ancora, nel momento di crisi, Allegri avverte di essere lasciato esposto ai venti senza una presa di posizione della società e, soprattutto, senza che la sua vicenda contrattuale (andrà in scadenza nel giugno 2025) sia stata affrontata ufficialmente all'interno del club.Cristianoinfatti, arrivato nell'estate scorsa a fine mercato, sta "prendendo le misure" a una realtà societaria e mediatica infinitamente più complessa di quella napoletana e non gode (ancora) di una vasta autonomia di manovra nella gestione tecnica. Vale a dire che come riferisce il quotidiano,Al di là dei risultati il nervosismo di Max non è quindi determinato dal contratto, quanto dal silenzio della società nei confronti della quale ha sposato il progetto giovani e ha accettato senza polemiche il ridimensionamento sul mercato, si leggee che dal suo punto di vista conferma come la società non abbia ancora ben chiaro il percorso da intraprendere.Una cosa è certa, la Juve proseguirà con l'allenatore fino al termine della stagione(tra ingaggio e compensi allo staff) che peserebbero sul bilancio in caso di separazione con Allegri che, aggiunge, dovrebbe essere appunto unilaterale, perché il tecnico è pronto ad affrontare la prossima stagione a scadenza di contratto e vuole restare alla Juve a cui si sente legatissimo.