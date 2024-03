Juventus al Mondiale per Club: cosa cambia per il futuro

La situazione di Allegri

I tre fischi dell'arbitro Makkelie al termine di Barcellona-Napoli hanno "consegnato" alla Juventus cinquanta milioni in più. Ovvero gli introiti garantiti dalla qualificazione al Mondiale per Club, che da ieri sera è ufficiale e confermata dalla FIFA . Il 12 marzo quindi, la Juve "rinasce" grazie alle nuove risorse economiche che avrà a disposizione. COME CAMBIA IL CALENDARIO DELLA JUVENTUS CON IL MONDIALE PER CLUB . Un tesoretto da investire magari per arrivare a Teun Koopmeiners dell'Atalanta, per cui la Juventus ha già un piano come raccontato. Ma non solo.Adesso alla Continassa si hanno più certezze, almeno economico, grazie alla qualificazione al Mondiale. Un'ottima base appunto anche per impostareriferisce il Corriere dello Sport. L'allenatore della Juve infatti, per sedersi al tavolo del rinnovo attende di conoscere budget e prospettive.