Scusi, “sorprendente” in che senso? È la domanda legittima che mi aspetto dai lettori. Non nascondo un po’ di ironia nell’utilizzo di questo termine che sfrutta una dose massiccia di ambiguità nella sua valenza transitiva. Che sorprende chi, dunque? Non certo il pubblico o noi tifosi, che anzi spesso manifestiamo i sintomi della noia nel vedere come difende la Juve per buona parte del tempo. Non siamo noi oggetto di sorpresa, lo è senz’altro invece l’avversario, il che è molto più importante.Quello di Allegri funziona proprio perché non è sistematico, ma scatta come un allarme nella notte. Assordante. È