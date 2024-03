Contatto Allegri-Giuntoli, la rassicurazione del dirigente

Allegri rinnova?

La situazione è delicata eche della tempesta scatenatasi sulla Juventus è stato quello più colpito negli ultimi giorni. Nei contatti delle ultime ore, scrive la Gazzetta dello Sport, Cristianoha deciso di rassicurare Allegri per il presente e per il futuro (QUI LA RISPOSTA A 5 DOMANDE SULLA SITUAZIONE DI ALLEGRI . Il messaggio del dirigente toscano e di tutta la società suona più o meno così: "Tutti per la Champions e Champions per tutti".Giuntoli ha voluto rasserenare l'ambiente e l'allenatore ribadendo che, in caso di ritorno nell'Europa che conta, la società intende proseguire il matrimonio con Allegri anche nel 2024-25, ovvero l'ultimo anno di contratto che rimane al tecnico.In estate la dirigenza farà di tutto per rinforzare la squadra , pure in ottica Mondiale per club, ma non potrà fare miracoli e l'attenzione ai bilanci sarà ancora massima. Proseguire con lo stesso allenatore garantirebbe continuità tecnica e sarebbe un bel risparmio visto che Allegri ha un contratto fino al 2025 da 7 milioni netti più 2 di bonus.Allegri, in caso di qualificazione in ChampionsAlla Continassa non scartano a priori la prima ipotesi, ma cominciano a ragionare sulla seconda. Mentre il tecnico bianconero, forte di un ricco contratto fino al 2025 e di una notevole esperienza nella gestione degli spogliatoi, sembra aperto a entrambe le opzioni. La concentrazione adesso però andrà solo sul presente e le ultime 9 partite che rimangono, qualificarsi alla Champions è un traguardo indispensabile.