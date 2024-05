Juventus-Allegri, lo scenario

L'ipotesi Arabia

I legali della Juventus stanno valutandodopo quanto successo allo Stadio Olimpico post finale di Coppa Italia. In ogni caso, l'esonero,è sicuro. Allegri però ha ancora un anno di contratto con la Juventus e quindi se non si dovesse trovare un accordo dopo gli ultimi eventi, il club dovrebbe versare circa 18-20 milioni lordi, comprensivi anche dei costi legati allo staff di Max.Alla Continassa, riferisce la Gazzetta dello Sport non si fanno illusioni ma certamenteA quel punto, se non tutto lo stipendio, almeno una parte verrebbe risparmiata. Sarebbe una novità rispetto a quanto successo dopo il primo esonero, quando Max rimase fermo addirittura due anni prima di tornare a Torino.Ma quale futuro può esserci dopo questi tre anni per Allegri? La sensazione, si legge, è che. Un anno fa gli arabi corteggiarono il tecnico a suon di milioni ma l'allenatore scelse di rimanere alla Juve. Non è da escludere che ci riprovino con maggiore successo questa volta.