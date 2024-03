Caso Acerbi, Juan Jesus valuta la denuncia penale

. Un pugno chiuso rivolto verso l'alto, in bianco e nero, come nuova istantanea del profilo Instagram, che rappresenta la lotta al razzismo contro ogni sua forma. Un modo eclatante per esprimere il suo dolore muto, dopo l'assoluzione di Francesco Acerbi, accusato di avergli rivolto un insulto razzista.Il difensore del Napoli ha appreso la notizia al termine dell'allenamento: era deluso in volto ed è stato consolato dai compagni, ma fermamente deciso a non arrendersi. Perché lui non vuole passare per bugiardo e scrive lae il suo procuratore Roberto Calenda. Il Napoli intanto ha espresso tutta la sua solidarietà a Juan Jesus e la disapprovazione per la decisione del giudice sportivo con il comunicato uscito poco dopo la sentenza.