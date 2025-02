Finalmente Cambiaso: può già giocare contro l'Inter? L'idea tra derby d'Italia e PSV

AFP via Getty Images

In questa stagione è un po' così, torna qualcuno e si ferma un altro; anche quando sembra essere il momento che la squadra possa essere al completo, escludendo i lungodegenti come Bremer, Cabal (e Milik), alla fine non accade mai. Sarebbe stato così se Douglas Luiz non si fosse fermato nell'allenamento di ieri dopo aver accusato un fastidio muscolare. Dalla Continassa infatti è arrivata la notizia del rientro dell'unico giocatore che era fuoriche lascia il posto in infermeria al brasiliano. Cosa pesa di più sul piatto della bilancia? L'assenza di Douglas Luiz contro l'Inter o il rientro dell'esterno italiano? Intanto

Cambiaso può giocare contro l'Inter?

Chi gioca contro l'Inter: Savona o Kelly?

Cambiaso aveva svolto lavoro personalizzato in settimana ma il rientro in gruppo era previsto proprio in questi giorni ed è avvenuto a più di 48 ore dal derby d'Italia. Ecco perché a meno di sorprese negative,L'ultima volta fu a metà gennaio contro il Napoli. Da lì in poi Cambiaso si è fermato nuovamente per il problema alla caviglia. Uno stop necessario per superare definitivamente il dolore e poter tornare a dare il grande contributo che aveva dato nella prima parte di stagione, mettendosi alle spalle anche il mercato, il Manchester City e tutto ciò che è girato attorno a lui.L'attesa per rivedere Cambiaso sta davvero per finire, ma la grande domanda è se sarà in grado di giocare già contro l'Inter, oltre a essere convocato. Si, Cambiaso potrà partecipare al derby d'Italia in campo. Certo,Un passo alla volta insomma. L'ex Bologna è destinato alla panchina con la possibilità però di entrare a gara in corso.Un modo questo anche per mettere minutaggio in vista del ritorno di Champions League contro il PSV. Perché già da giorndove si candida per ritrovare non solo il campo ma anche la titolarità. Ovviamente dipenderà dai progressi che farà a livello di condizione fisica nei prossimi giorni ma il tempo per la trasferta in Olanda c'è.Thiago Motta quindi dovrà decidere su chi puntare a sinistra. A Como ha giocato Savona da quella parte mentre in Champions è toccato a Kelly, che ha fatto il suo esordio da titolare . Il difensore inglese ha saltato l'allenamento di questa mattina per un problema gastrointestinale; niente di preoccupante e niente che lo possa far saltare l'Inter.che ha riposato in settimana. Un ruolo, quello di terzino sinistro, in cui la Juve ha dimostrato di non essere adeguatamente coperta, non almeno quando Cambiaso è indisponibile. Per fortuna di Motta però, il "titolare" sta tornando.