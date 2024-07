Lasta monitorando il mercato degli esterni d'attacco per potenziare il reparto a disposizione di. Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, è difficile che lapossa tornare alla carica per Domenico, anche se la cessione dipotrebbe aprire delle nuove strade sul fronte offensivo bianconero. Inoltre, sempre stando a quanto riferito da Gazzetta, non ci sarebbero solo i bianconeri sul giocatore,