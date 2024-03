Se vi è capitato ogni tanto di guardaredial di là degli scontri diretti con la, presto vi troverete d’accordo con quanto sto per scrivere. E tra le tante differenze che si possono sviscerare dal confronto inevitabile, ce n’è una tanto evidente quanto dolorosa per il tifoso bianconero: il feeling d’oro tra Lautaro e Thuram e quello di plastica traL’invidia che si prova è acuita dal dover assistere, sponda Juve, a certi tristi teatrini., l’episodio dell’incomprensione tra Dusan e Federico nel primo tempo, nonché lo squallore del dato sui passaggi (4 associazioni in tutto tra le due punte bianconere negli ultimi 59 minuti di coesistenza). No, la causa non può essere solo la posizione di Chiesa. Questa tesi riduce la portata del problema e in un certo senso è fuorviante.Nel calcio relazionale di oggi,. Si ignorano per tutto il tempo e poi si stupiscono della mancata intesa nel momento cruciale, in cui è inevitabile collaborare. Allora sbagliano e si girano dall’altra parte stizziti.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.