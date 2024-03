Allegri, 500 panchine in Serie A: il percorso

I 5 anni alla Juve

Tra tutti i premi che ha ricevuto, ce n'è uno, riferisce Tuttosport, a cui il tecnico tiene particolarmente. E' la panchina d'oro che vinse nel 2010 da allenatore del Cagliari; i colleghi lo premiarono per il bel gioco che esprimevano i rossoblù.Allegri fu poi esonerato da Cagliari l'anno successivo quando però aveva già portato la squadra alla salvezza ed era stato scelto da Adriano Galliani per allenare il Milan.che mancava da sette anni e iniziò il dibattito, che in questi anni ha raggiunto il culmine con una assurda e illogica polarizzazione, su Allegri "gestore di campioni"., sino a diventare pensiero comune e diffuso in seguito al famoso sfogo di Ibrahimovic dopo la sconfitta in Champions contro l'Arsenal, in cui l'attaccante chiese a al tecnico di avere più coraggio.che continuò il ciclo d'oro della Juventus dei nove scudetti mettendo la sua firma su 5 campionati, 4 Coppe Italia e, tra Supercoppe e trofei individuali, a due finali di Champions League.Quello che, al di là del denaro, l'ha convinto a rifiutare un contratto con il Real Madrid per accettare la seconda avventura in bianconero. Convinto, magari, che sarebbe stata meno complessa anche se lui non si è mai, neppure per un attimo, crucciato di risultare divisivo. Perché, scrive il quotidiano, come sempre sarà la distanza temporale a sedimentare i giudizi, mentre le sue stelle stanno a guardare e applaudono la sua partita numero 500 in A. Non un dettaglio.